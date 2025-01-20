ارتفاع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الاثنين استمرار ارتفاع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان للشهر الثاني على التوالي مع ارتفاعها خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 4ر3% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 6ر899 مليار ين (76ر5 مليارات دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 7ر0% مقابل ارتفاعها بنسبة 1ر2% خلال خلال أكتوبر.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الطلب على الآلات بنسبة 3ر10% خلال نوفمبر في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 6ر5% بعد نموه بنفس النسبة خلال الشهر السابق.

يأتي ذلك في حين تراجع الطلب الحكومي خلال نوفمبر بنسبة 5ر29% شهريا وارتفع بنسبة 3ر57% سنويا إلى 573 مليار ين. وتراجع الطلب الخارجي بنسبة 3ر5% شهريا وزاد بنسبة 6ر1% سنويا إلى 274ر1 تريليون ين. وارتفع طلب الوكلاء بنسبة 7ر6% شهريا وبنسبة 7ر8% سنويا إلى 4ر128 مليار ين.

وتراجع إجمالي قيمة طلبيات الآلات التي حصلت عليها 280 شركة تصنيع تعمل في اليابان بنسبة 4ر14% شهريا في حين زادت بنسبة 7ر10% سنويا.