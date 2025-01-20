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أعمال

ارتفاع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان

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وكالات

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الاثنين استمرار ارتفاع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان للشهر الثاني على التوالي مع ارتفاعها خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 4ر3% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 6ر899 مليار ين (76ر5 مليارات دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 7ر0% مقابل ارتفاعها بنسبة 1ر2% خلال خلال أكتوبر.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الطلب على الآلات بنسبة 3ر10% خلال نوفمبر في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 6ر5% بعد نموه بنفس النسبة خلال الشهر السابق.

يأتي ذلك في حين تراجع الطلب الحكومي خلال نوفمبر بنسبة 5ر29% شهريا وارتفع بنسبة 3ر57% سنويا إلى 573 مليار ين. وتراجع الطلب الخارجي بنسبة 3ر5% شهريا وزاد بنسبة 6ر1% سنويا إلى 274ر1 تريليون ين. وارتفع طلب الوكلاء بنسبة 7ر6% شهريا وبنسبة 7ر8% سنويا إلى 4ر128 مليار ين.

وتراجع إجمالي قيمة طلبيات الآلات التي حصلت عليها 280 شركة تصنيع تعمل في اليابان بنسبة 4ر14% شهريا في حين زادت بنسبة 7ر10% سنويا.