«أوبك» تُبقي على توقعاتها للطلب رغم التحديات

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب على النفط العالمي عامي 2025 و2026، على الرغم من حالة عدم اليقين المرتبطة بتطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية في الأول من أغسطس، وفقاً لتقرير أمس.

وتتوقع المنظمة أن يرتفع الطلب على النفط بمقدار 1,3 مليون برميل يومياً في 2025 و2026، ليصل إلى 105,1 ملايين برميل يومياً و106,4 ملايين برميل يومياً على التوالي، وفقاً لتقريرها الذي يُعيد تقييم توقعاته شهرياً بناء على التطورات الاقتصادية. وهذه التوقعات مماثلة لتلك التي وردت في تقريريها للشهرين السابقين.

واستقرت أسعار النفط أمس، بعدما هدّأت مهلة الخمسين يوماً التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا وتجنب فرض عقوبات عليها من مخاوف السوق بشأن الإمدادات خلال الفترة المقبلة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات إلى 69.24 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات إلى 66.90 دولاراً.