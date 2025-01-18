أصول الشركات الصينية المملوكة للدولة تتجاوز 90 تريليون يوان في 2024

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن لجنة الإشراف وإدارة الأصول المملوكة للدولة في الصين "SASAC"، أن أصول الشركات المركزية المملوكة للدولة تجاوزت 90 تريليون يوان (نحو 12 تريليون دولار أمريكي) خلال عام 2024، مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 5.9%.

ونقل تلفزيون الصين المركزي، عن اللجنة، أن الأرباح الإجمالية لتلك الشركات بلغت 2.6 تريليون يوان خلال العام الماضي، في حين سجلت استثماراتها في البحث والتطوير 1.1 تريليون يوان للعام الثالث على التوالي.

وأوضحت اللجنة، أن الاستثمارات في الأصول الثابتة، بما في ذلك قطاع العقارات، ارتفعت بنسبة 3.9% لتصل إلى 5.3 تريليونات يوان، كما شهدت الاستثمارات في الصناعات الإستراتيجية الناشئة نمواً بنسبة 21.8% لتصل إلى 2.7 تريليون يوان، ما يمثل أكثر من 40% من إجمالي استثمارات الشركات المركزية.