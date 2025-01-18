«وول ستريت» تفتح مرتفعة والمستثمرون يترقبون تأثير سياسات ترامب

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع، أمس، واتجه المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي لتحقيق أكبر مكاسبهما الأسبوعية منذ نوفمبر، إذ يتوقع المستثمرون موجة من التغييرات في السياسات خلال حكم الإدارة المقبلة للرئيس دونالد ترامب.

وارتفع مؤشر داو جونز 159.4 نقطة أو 0.37 % إلى 43312.55 نقطة وصعد ستاندرد اند بورز 58.1 نقطة أو 0.98 % إلى 5995.4 نقطة، بينما زاد ناسداك 317.3 نقطة أو 1.64 % إلى 19655.546 نقطة.

وحققت الأسهم الأوروبية مكاسب كبيرة مع استمرار تراجع عوائد السندات الحكومية وحقق مؤشر ستوكس مكاسب للأسبوع الرابع. وصعد ستوكس 0.4 % في طريقه لجني مكاسب تتجاوز 1.5 % خلال الأسبوع.

وتقدم المؤشر الفرعي لشركات الإنشاءات ومواد البناء 0.8 %، وصعد المؤشر الفرعي لقطاع المرافق 0.7 %. وتراجعت عوائد السندات الحكومية الأوروبية، إذ بلغ العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات 2.494 % منخفضاً لليوم الثالث.

وتفوق مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني على نظرائه الأوروبيين بارتفاعه 0.8 %، بعد انخفاض غير متوقع لمبيعات التجزئة في بريطانيا في ديسمبر، ليزيد من البيانات الاقتصادية غير المواتية التي من المرجح أن تعزز التوقعات بأن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وارتفع سهم جلينكور 1.9 % وسهم ريو تينتو المدرجة في لندن 1.2 %. وذكرت رويترز أن جلينكور ناقشت صفقة اندماج مع ريو تينتو في أواخر العام الماضي، لكن المحادثات توقفت لاحقاً.