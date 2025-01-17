الإمارات وأوزبكستان تبحثان التعاون في القطاع المالي

بحث معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، مع معالي جمشيد كوشكاروف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان، سبل تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالقطاع المالي، إلى جانب القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

ورحب معالي الحسيني، خلال اجتماع افتراضي عقده الجانبان، بمعالي كوشكاروف، معرباً عن تقديره للعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، ومشيدا بالتقدم الذي حققته أوزبكستان في إطار إستراتيجية التنمية التي تنتهجها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكات المالية بين البلدين، ونوها بالنتائج التي حققها وفد حكومة أوزبكستان الذي استقبلته وزارة المالية في نوفمبر الماضي، في إطار "برنامج القيادات المالية"، لتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات المالية والمصرفية والاستثمارية.

وقال الحسيني، إن الإمارات تعمل باستمرار على تعزيز العلاقات في المجالات المالية مع أوزبكستان، بما يسهم في تحقيق النمو والازدهار لكلا البلدين، مثمنا الجهود الأوزبكستانية في تنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومعربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون لدعم هذه المبادرات المشتركة.

وأضاف: "سنواصل العمل على استكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة".