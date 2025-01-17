"الإمارات للألمنيوم" تحتفي بوصول ألمنيوم "سيليستيال" إلى الفضاء

احتفلت الإمارات العالمية للألمنيوم، بوصول ألمنيوم "سيليستيال" المصنوع بالطاقة الشمسية إلى الفضاء عبر القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، الذي تم تطويره بأيادٍ إماراتية في مركز محمد بن راشد للفضاء.

وقامت الإمارات العالمية للألمنيوم بتزويد مركز محمد بن راشد للفضاء بألمنيوم "سيليستيال" المصنوع بالطاقة الشمسية بموقعها في جبل علي، وتم تشكيل المعدن لتصنيع الأجزاء الأساسية للقمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" عن طريق أحد شركاء الشركة المحليين.

ويُعد التعاون بين الشركة ومركز محمد بن راشد للفضاء، خطوة بارزة لقطاع الفضاء الإماراتي في تنفيذ مبادرة "اصنع في الإمارات"، كما تدعم إستراتيجية "مشروع 300 مليار"، وتحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مكانتها في مجال استكشاف الفضاء عالمياً.

وأكد سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، التزام المركز المستمر بدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه من خلال شراكات إستراتيجية مثمرة؛ إذ أظهر التعاون مع شركاء بارزين، مثل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، كيف يسهم تكامل الخبرات والطموحات المشتركة في دفع قطاع الفضاء الإماراتي نحو آفاق جديدة.

وأضاف، أن اعتماد المكونات المنتجة محليًا، يعكس التزام الدولة بتعزيز قدرات مهامها الفضائية وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والشراكات الرائدة.

من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن استخدام مركز محمد بن راشد للفضاء لألمنيوم "سيليستيال" من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، يؤكد على الدور بالغ الأهمية الذي يؤديه الابتكار المستدام في رسم ملامح مستقبل تكنولوجيا الفضاء والمنظومة الصناعية في الدولة.

وأعرب عن فخر الشركة بوصول ألمنيوم "سيليستيال" المصنوع بالطاقة الشمسية إلى الفضاء، مؤكدا أن الإمارات العالمية للألمنيوم تعد أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم تجارياً باستخدام الطاقة الشمسية.

وتم إطلاق القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، من قاعدة فاندنبرج الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويتميز بأحدث التقنيات القادرة على توليد صور عالية الدقة بكميات كبيرة.

ويعد الألمنيوم الذي تصنعه الإمارات العالمية للألمنيوم من أكبر صادرات الدولة المصنوعة محلياً، حيث يتم بيعه في أكثر من 50 دولة حول العالم، وفي العام 2021، أصبحت الإمارات للألمنيوم أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم تجارياً باستخدام الطاقة الشمسية من خلال اتفاقية مع هيئة كهرباء ومياه دبي.

ويعتبر الألمنيوم مادة أساسية في استكشاف الفضاء منذ إطلاق أول قمر اصطناعي في العام 1957، نظراً لخفة وزنه وقوته ومقاومته للتآكل.