الصين تقر بـ"صعوبات وتحديات" يواجهها اقتصادها

أقرت بكين اليوم الجمعة بأن الاقتصاد الصيني لا يزال يواجه "صعوبات وتحديات"، في وقت سجلت البلاد العام الماضي أحد أدنى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ ثلاثة عقود.

وقال المكتب الوطني للإحصاء وهو هيئة حكومية "تتزايد التأثيرات السلبية من البيئة الخارجية، والطلب المحلي غير كافٍ، وبعض الشركات يعاني صعوبات في الإنتاج والتشغيل، ولا يزال الاقتصاد يواجه صعوبات وتحديات".

كما أعلنت الصين عن زيادة بنسبة 5% في نموها الاقتصادي في عام 2024، وهي أبطأ وتيرة منذ ثلاثة عقود باستثناء فترة كوفيد.

وكانت بكين حددت لنفسها هدف نمو يبلغ "حوالي 5%" بعد زيادة بنسبة 5,2% في ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2023، وسط أزمة مستمرة في قطاع العقارات وتباطؤ الاستهلاك المحلي وتحديات التجارة الخارجية.