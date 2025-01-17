عضو بالاحتياطي الأمريكي يتوقع خفض أسعار الفائدة 4 مرات

يتوقع كريستوفر والر، عضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2025، شريطة أن تتوافق بيانات التضخم المستقبلية مع تقرير ديسمبر الإيجابي، وقال إن ذلك قد يرفع مرات الخفض إلى 4 مرات.

وقال كريستوفر والر: «بيانات التضخم التي حصلنا عليها أمس جيدة جداً، وإذا حصلنا على أرقام مثل هذه، فمن المعقول أن نعتقد أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تحدث في النصف الأول من العام»، مضيفاً أنه لن يستبعد تماماً الخفض في مارس.

وأوضح عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال مقابلة مع «سي إن بي سي»، أن متوسط ​​تقديرات صناع السياسات لسعر الفائدة المحايد، يعني إمكانية خفض تكاليف الاقتراض 3 أو 4 مرات هذا العام، اعتماداً على البيانات الواردة.

خفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات متتالية العام الماضي، وكان آخرها بمقدار ربع نقطة في ديسمبر، وقد توقعوا خفضين في عام 2025.