صادرات كوريا من التكنولوجيا ترتفع 5.8 % بالنصف الأول

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 5.8% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بمبيعات أشباه الموصلات القوية وسط الطلب المتزايد على مراكز البيانات، وذلك وفق بيانات حكومية صادرة أمس.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، أن قيمة صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بلغت 115.16 مليار دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى يونيو 2025، بزيادة على 108.83 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لما ذكرته وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بيان صحافي.