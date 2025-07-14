الفضة تلمع عند أعلى مستوى في 14 عاماً.. وتوقعات بوصولها إلى 50 دولاراً

يقترب سعر الفضة من أعلى مستوى في 14 عاماً، إذ يستفيد من طلب المستثمرين الباحثين عن بدائل للذهب الذي يتحرك قرب مستوى قياسي، وأيضاً من المخاطر المحتملة بشأن فرض واشنطن المزيد من الرسوم على المعادن، مما سيقلص الإمدادات الحاضرة.

ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% خلال التداولات الآسيوية إلى 39.49 دولاراً للأوقية، مواصلاً مكاسبه بعد صعود بنسبة 4% الأسبوع الماضي، وهو ما دفعه لأعلى مستوى منذ عام 2011. قفزت الكُلفة الضمنية لاقتراض الفضة لأجل شهر إلى أكثر من 6%، مقارنة بمستواها المعتاد القريب من الصفر، في إشارة إلى ازدياد شحّ المعروض في السوق.

وتشير التوقعات العالمية إلى وصول سعر المعدن إلى مستوى 50 دولاراً للأوقية، في حال استمر شح المعروض وسط توترات الحرب التجارية.

في الوقت نفسه، ما زال الفارق بين أسعار الفضة الفورية في لندن والعقود المستقبلية في نيويورك تسليم سبتمبر واسعاً على نحو غير معتاد، على غرار ما حدث مطلع العام، حين أدّت المخاوف من الرسوم الجمركية إلى تدفق شحنات الذهب والفضة من لندن إلى الولايات المتحدة، ما دفع الأسعار للصعود.

زاد سعر الفضة بنسبة 35% منذ بداية العام، وتجاوز مكاسب الذهب التي بلغت 28%. وتتمتع الفضة بخصائص مزدوجة، إذ تُعد ملاذاً آمناً للمستثمرين، فضلاً عن كونها مادة صناعية أساسية تُستخدم في تصنيع الألواح الشمسية.

من المتوقع أن تسجّل سوق الفضة عجزاً، عبر تفوق الطلب على العرض، للعام الخامس على التوالي، بحسب تقديرات «معهد الفضة» المعني بالقطاع.

هذا وقد انتهت موجة شحن الفضة إلى الولايات المتحدة فجأة، بعدما أكد البيت الأبيض عدم إعفاء المعدن النفيس من الرسوم الجمركية.

أسباب ارتفاع أسعار الفضة:

1- زيادة الطلب الصناعي:

الإلكترونيات: الفضة موصل ممتاز للكهرباء والحرارة، مما يجعلها مكونًا أساسيًا في صناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والشاشات والكاميرات.

الطاقة المتجددة: تلعب الفضة دورًا حيويًا في قطاع الطاقة الشمسية، حيث تُستخدم في تصنيع الألواح الشمسية لتحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية. مع التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، يزداد الطلب على الفضة بشكل كبير.

السيارات الكهربائية: تدخل الفضة في أنظمة التحكم والبطاريات والمستشعرات في السيارات الكهربائية، ومع تزايد إنتاج هذه السيارات، يرتفع الطلب على الفضة.

المجال الطبي: تُستخدم الفضة في الأدوات الجراحية والأجهزة الطبية وبعض الأدوية نظرًا لخصائصها المقاومة للبكتيريا.

التقنيات الحديثة: مع التطور السريع في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، تُصبح الفضة مكونًا لا غنى عنه في هذه التقنيات.

2- نقص المعروض العالمي:

يواجه السوق العالمي نقصًا حادًا في المعروض من الفضة، ويُتوقع أن يستمر هذا العجز لعدة سنوات متتالية، مما يدعم ارتفاع الأسعار.

ساهمت زيادة الرسوم الجمركية على الفضة في بعض الأسواق الكبرى مثل السوق الأمريكية في تفاقم نقص المعروض.

3- التوترات الجيوسياسية والاقتصادية:

تؤدي التوترات التجارية العالمية (مثل فرض رسوم جمركية جديدة) وعدم اليقين الاقتصادي إلى زيادة الطلب على المعادن الثمينة كـ "ملاذ آمن" للحماية من التضخم وتقلبات الأسواق.

تؤثر القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة وتوقعات التضخم على معنويات المستثمرين، مما يدفعهم نحو الأصول التي تحافظ على قيمتها.

4- تأثرها بأسعار المعادن الأخرى:

يوجد علاقة وثيقة بين الفضة وبعض المعادن الأخرى مثل النحاس، حيث تُستخدم كلتاهما في قطاعات صناعية متقاربة. أي ارتفاع في أسعار النحاس يمكن أن يحفز المستثمرين للتوجه إلى الفضة كبديل صناعي رئيسي.