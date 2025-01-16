البنك المركزي الأوروبي يدعم المزيد من خفض أسعار الفائدة

أظهر محضر اجتماع صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي الذي صدر اليوم الخميس أن البنك يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بحذر وتدريجيا، ولكن من المرجح أن يمضي في‭ ‬‬التيسير النقدي.

وعُقد الاجتماع يومي 11 و12 ديسمبر كانون الأول.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي الشهر الماضي وقال إنه يتوقع المزيد من التيسير نظرا لتباطؤ التضخم، حتى وإن كان توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة لا يزالان محل نقاش.

وقال البنك في المحضر "لا يزال هذا النهج الحذر مبررا في ضوء حالة الغموض السائدة. ومع ذلك، إذا جرى تأكيد التوقعات الأساسية للتضخم على مدى الأشهر والأرباع القليلة المقبلة، فإن التيسير التدريجي لأسعار الفائدة يبدو مناسبا".

ومع النمو الاقتصادي الضعيف حاليا، تحول تركيز البنك المركزي الأوروبي بعيدا عن النمو المفرط في الأسعار إلى النشاط الهزيل. ويقول عدد متزايد من صناع السياسات الآن إنه من الضروري خفض أسعار الفائدة على الأقل إلى مستوى لا يكبح النمو الاقتصادي.

ومن المقرر أن يجتمع البنك في 30 يناير كانون الثاني، ويتوقع المستثمرون خفضا آخر بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة البالغ ثلاثة بالمئة.

ومن المتوقع بعد ذلك أن ينخفض سعر الفائدة بشكل أكبر في وقت لاحق من العام لينهي 2025 عند اثنين بالمئة، بالقرب من الحد الأدنى للنطاق التقديري للسعر المحايد، والذي لا يبطئ النمو ولا يحفزه.