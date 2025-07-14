«بتكوين» خامس أكبر قيمة سوقية عالمياً متجاوزة «أمازون»

تجاوزت القيمة السوقية لعملة «بتكوين» حاجز 2.44 تريليون دولار لتقفز إلى المركز الخامس عالمياً كأكبر أصل في العالم، بعدما قفز سعر العملة ولامس حاجز 123 ألف دولار.

وتفوقت «بتكوين» على عمالقة التكنولوجيا مثل شركات «أمازون» و«ألفابيت» مالكة «جوجل»، وشركة «ميتا» مالكة «فيسبوك».

وصلت عملة «بتكوين» إلى مستوى 122 ألف دولار لأول مرة، مع تزايد تفاؤل المستثمرين بشكل شبه يومي بعد خروجها من نطاق تداول ضيق أثار شكوكاً بشأن قدرتها على استعادة الزخم القياسي الذي شهدته في بداية العام.

وبعد قفزة أعقبت انتخاب دونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية في الولايات المتحدة، استقرت «بتكوين» ضمن نمط من التقلب حول مستوى 100 ألف دولار طيلة عدة أشهر.

وشهدت «بتكوين» ارتفاعاً بنسبة 30% منذ بداية العام وحتى الآن، مما أدى إلى انتعاش أوسع في العملات المشفرة الأخرى خلال الأسابيع الماضية على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وأثارت الكثير من الفوضى.

أما «إيثر»، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، فقد قفزت أيضاً إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من خمسة أشهر عند 3059.60 دولاراً وارتفعت «إكس. آر. بي» و«سولانا» بنحو 3%.

ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى نحو 3.81 تريليونات دولار حسب بيانات موقع «كوين ماركت كاب» المتخصص في تتبع سوق العملات الرقمية.

وجاء ارتفاع العملة المشفرة أيضاً على وقع الترقب لأسبوع أطلقت عليه لجنة في الكونغرس الأمريكي اسم «أسبوع الكريبتو»، من المتوقع أن يشهد مناقشات وربما تصويتاً على تشريعات رئيسية تخص العملات المشفرة.