التجارة الإلكترونية الصينية عبر الحدود تنمو 10.8% خلال 2024

سجلت التجارة الإلكترونية عبر الحدود في الصين، نموا بنسبة 10.8 في المائة خلال العام 2024، وذلك وفق بيانات وزارة التجارة الصينية.

وأفادت قناة الصين المركزية، بأن إجمالي التجارة السلعية للبلاد بلغ 43.85 تريليون يوان "نحو 6.16 تريليونات دولار أمريكي"، مسجلاً زيادة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق.

وأكدت الوزارة أن الواردات حققت نموا قياسيا بنسبة 2.3 في المائة، مما عزز مكانة الصين كثاني أكبر مستورد في العالم للعام الـ 16 على التوالي.

وقال منغ يوي نائب مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة، خلال مؤتمر صحفي عقد في بكين، إن التجارة الإلكترونية عبر الحدود ساهمت بنسبة 6 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للصين، مشيرا إلى أن التجارة مع دول مبادرة "الحزام والطريق" شكلت 50.3 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للصين.

وبلغت مساهمة الصين في نمو الواردات العالمية نسبة 20.3 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024، ما عزز تعافي الاقتصاد العالمي.