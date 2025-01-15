أرباح البنوك الأمريكية تختم 2024 بارتفاعات قياسية

حققت 4 بنوك أمريكية كبرى أرباحاً قياسية في الربع الرابع من العام 2024، بفضل الأداء القوي للأعمال وزيادة الإيرادات بما يفوق التوقعات.

«جي بي مورجان»

قفز صافي دخل «جي بي مورجان» بنسبة 50 % إلى أكثر من 14 مليار دولار في الربع الرابع، حيث تجاوزت أرباح البنك وإيراداته توقعات «وول ستريت» بسهولة.

وارتفعت الأرباح لكل سهم إلى 4.81 دولارات من 3.04 دولارات قبل عام. وتجاوزت النتيجة توقعات أرباح وول ستريت البالغة 4.09 دولارات للسهم، وفقاً لشركة البيانات «فاكت ست».

وبلغ إجمالي الإيرادات المدارة 43.7 مليار دولار، بزيادة 10 %، من 39.9 مليار دولار قبل عام. كانت وول ستريت تتوقع إيرادات قدرها 41.9 مليار دولار.

وخصص البنك 2.6 مليار دولار لتغطية القروض المتعثرة، بزيادة بنحو 20 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ويلز فارجو

واصلت أرباح «ويلز فارجو» النمو للربع الرابع على التوالي، وأوضح التقرير المالي لرابع أكبر المصارف الأمريكية، تحقيق البنك صافي دخل -مؤشر للأرباح- بقيمة 5.08 مليارات دولار أو 1.43 دولار للسهم في الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة 47.25 % عن الربع المناظر من 2023 عند 3.45 مليارات دولار أو 86 سنتاً للسهم.

وورد في تقرير البنك، أن إيرادات «ويلز فارجو» من رسوم الاستثمار المصرفي صعدت بنسبة 59 % على أساس سنوي إلى 725 مليون دولار في الربع الرابع.

وزادت إيرادات أعماله المصرفية الاستثمارية على مستوى العالم 26 % إلى 86.8 مليون دولار على مدار العام الماضي بأكمله، مع صعود إيرادات هذا القطاع في أمريكا الشمالية بنسبة 33 %.

جولدمان ساكس

ارتفعت أرباح «جولدمان ساكس» بأكثر من الضعف في الربع الرابع، لتسجل أعلى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات بفضل إيرادات رسوم أعمال الصفقات، ومبيعات الديون، وتداول الأوراق المالية.

قال المصرف الأمريكي في تقرير نتائج أعماله، إن أرباح الربع الرابع بلغت 4.11 مليارات دولار أو ما يعادل 11.95 دولاراً للسهم، ارتفاعاً من 2.01 مليار دولار أو 5.48 دولارات للسهم في الفترة المناظرة من العام السابق.

وزادت إيرادات «جولدمان ساكس» من رسوم الاستثمار المصرفي بنسبة 24 % إلى 2.05 مليار دولار في الربع الرابع، بفضل استفادة أعمال تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء من التمويل بأسلوب الرافعة المالية، ومبيعات سندات الشركات.

وبلغ إجمالي إيرادات أعمال الاستثمار المصرفي للبنك على مستوى العالم 86.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة سنوية 26 %.

«سيتي جروب»

ارتفعت أرباح «سيتي جروب» بما يفوق التوقعات في الربع الرابع، بفضل نمو إيرادات الخدمات المصرفية وأسواق الأسهم، فضلاً عن الأداء القوي لوحدة إدارة الثروات.

وأعلن المقرض الأمريكي في بيان أعماله، عن صافي دخل بلغ 2.9 مليار دولار، أو 1.34 دولار للسهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر، مقارنة بخسائر تبلغ 1.8 مليار دولار، أو 1.16 دولار للسهم في الربع المناظر عام 2023.

يُقارن ذلك مع توقعات تسجيل أرباح عند 1.22 دولار، مع نمو الإيرادات إلى 19.58 مليار دولار، وتتجاوز تقدير محللي مجموعة بورصات لندن البالغة 19.49 مليار دولار.

وأبلغ البنك عن نمو إيرادات العديد من الوحدات، إذ قفزت إيرادات وحدة الأسواق المالية بنسبة 36 % على أساس سنوي، مع نمو كل من أعمال الدخل الثابت والأسهم، كما زادت إيرادات وحدة الثروة والخدمات المصرفية بنسبة 20 % و15 % على الترتيب.