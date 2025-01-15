«وول ستريت» ترحب ببيانات التضخم.. والبنوك تحلق

ارتفعت الأسهم الأمريكية، الأربعاء، مع تقييم المستثمرين بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر، والتي جاءت متوافقة مع التوقعات، فضلاً عن نتائج أعمال قوية لكبرى البنوك الأمريكية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.7 % أو ما يعادل 700 نقطة، وزاد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 1.6 %، كما صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 2.3 %.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، ارتفاع معدل التضخم السنوي وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة إلى 2.9 % خلال ديسمبر تماشياً مع التوقعات، من 2.7 % في نوفمبر.

وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 3.2 % من 3.3 % في نوفمبر، ومقارنة بتوقعات استقراره عند الوتيرة نفسها.

وقادت البنوك المكاسب، حيث ارتفعت أسهم «جولدمان ساكس» و«ويلز فارجو» و«سيتي جروب» بنسبة 4.7 % و4.6 % و4.7 % على الترتيب، عقب الإعلان عن نتائج مالية تفوق التوقعات لكبرى المصارف الأمريكية.

ارتفعت أسهم البنوك الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء، بالتزامن مع صعود قوي في السوق الأوسع، عقب الإعلان عن نتائج أعمال تفوق التوقعات لكبرى المصارف في الولايات المتحدة.

وارتفع سهم «جولدمان ساكس» بنسبة 5.45 % إلى 602.5 دولار خلال التداولات، بعدما وصل إلى 606.66 دولارات في وقت سابق.

كما صعد سهم كل من «ويلز فارجو» بنسبة 5.1 % إلى 74.81 دولاراً، و«سيتي جروب» بنسبة 5 % إلى 77.1 دولاراً، و«جيه بي مورجان» بنسبة 0.95 % إلى 249.76 دولاراً.