ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا للأسبوع الخامس على التوالي

ارتفعت أسعار الوقود في ألمانيا للأسبوع الخامس على التوالي، وذلك حسبما أعلن نادي السيارات الألماني اليوم الأربعاء.

وذكر النادي أن سعر الديزل ارتفع بشكل خاص مشيرا إلى أن متوسط السعر اليومي للديزل على مستوى البلاد بلغ أمس الثلاثاء 690ر1 يورو بارتفاع بمقدار 7ر2 سنت مقارنة بالأسبوع السابق. وبالمقارنة بما كان عليه الحال قبل خمسة أسابيع، ستصل قيمة الزيادة في سعر لتر الديزل إلى 4ر10 سنت.

وارتفع سعر لتر البنزين الممتاز فئةE10 على مستوى البلاد على أساس أسبوعي بمقدار سنت واحد ليصل إلى 741ر1 يورو، وفي حال المقارنة بالسعر قبل خمسة أسابيع، ستصل قيمة هذه الزيادة إلى 6ر8 سنت.

وقال النادي إن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يتمثل في ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى ذلك، أسهم رفع سعر ثاني أكسيد الكربون مع بداية العام في زيادة تكلفة الوقود بنحو 3 سنتات لكل لتر.