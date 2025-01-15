تباطؤ التوظيف في كوريا لأدنى مستوى في 3 سنوات خلال 2024

أظهرت بيانات اليوم "الأربعاء" أن نمو التوظيف في جمهورية كوريا على أساس سنوي تباطأ بشكل كبير خلال عام 2024، مع انخفاض عدد الموظفين الجدد في قطاعي التصنيع والتجزئة، وبين الشباب.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن عدد العاملين زاد بمقدار 159 ألف شخص، بنسبة 0.06%، عن العام الذي سبقه ليصل إلى 28.58 مليون في عام 2024، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة الإحصاء الكورية.

وكان توفير فرص العمل أكثر قوة في فترة ما بعد الجائحة مباشرة، مع إضافة 816 ألف وظيفة جديدة في عام 2022، وهو أكبر نمو على أساس سنوي منذ عام 2000، ومع ذلك، تباطأت وتيرة النمو إلى 327 ألف وظيفة في عام 2023 قبل أن تنخفض أكثر في عام 2024.

وفي شهر ديسمبر 2024 وحده، سجلت البلاد خسارة صافية قدرها 52 ألف وظيفة مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو ما يمثل تناقضا حادا مع إضافة 120 ألف وظيفة في نوفمبر. ويمثل هذا أول انخفاض سنوي في التوظيف منذ 3 سنوات و10 أشهر.

وارتفع معدل البطالة في البلاد بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 2.8% في عام 2024، فيما ارتفع معدل التوظيف لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما بمقدار 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 69.5%، وهو أعلى رقم منذ بدء وكالة الإحصاء في تجميع البيانات ذات الصلة.