فريق ترامب يدرس رفعاً تدريجياً للرسوم الجمركية

يناقش أعضاء الفريق الاقتصادي للرئيس المنتخب دونالد ترامب زيادة التعريفات تدريجياً شهراً تلو الآخر، وهو نهج تدريجي يهدف إلى تعزيز نفوذ التفاوض، مع المساعدة في تجنب زيادة التضخم، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.



ويشمل أحد المقترحات، وضع جدول زمني لزيادة التعريفات بشكل تدريجي يتراوح بين 2% إلى 5% شهرياً، ويعتمد على السلطات التنفيذية بموجب قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية، حسبما قال الأشخاص.

ولا يزال الاقتراح في مراحله الأولية، ولم يُعرض بعد على ترامب، مما يشير إلى أن النهج التدريجي ما زال في مرحلة التشاور.

من جهته، أكد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو أن بلاده مستعدة للرد برسوم جمركية مضادة، في حال نفذ ترامب تهديده ببدء حرب تجارية في أمريكا الشمالية.

بدورها، قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن تهديدات التعريفات تؤدي بالفعل إلى رفع تكاليف الاقتراض على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم.

