Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
أعمال

الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا يتوصلان لاتفاق سياسي بشأن التجارة الحرة

undefined's profile picture

وام

أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم التوصل إلى اتفاق سياسي للمضي قدما في اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إن الصفقة التجارية التي يطلق عليها اسم "CEPA " لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة” ستوفر المزيد من الفرص في المجالات والصناعات الرئيسية مثل الزراعة وقطاع السيارات.

من جانبه قال الرئيس الإندونيسي إن"هناك الكثير من الإمكانات التي لم تشملها علاقتنا التجارية وبالتالي تأتي هذه الاتفاقية في الوقت المناسب لتفتح أسواقا جديدة للجانبين".