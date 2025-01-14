الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين

حوم الدولار قرب أعلى مستوى في أكثر من عامين اليوم الثلاثاء مع تقليص المتعاملين الرهانات على تخفيضات الفائدة الأمريكية في 2025 بعد بيانات اقتصادية قوية، في حين أبقى قلق المستثمرين بشأن قوة الأوضاع المالية البريطانية الجنيه الإسترليني في بؤرة الضوء.

ومع قرب عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في الأسبوع المقبل، ظل التركيز على سياساته التي يتوقع محللون أن تعزز النمو لكنها ستضيف المزيد من ضغوط الأسعار.

وأدى تهديده بفرض رسوم جمركية إلى جانب النهج المدروس الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة هذا العام إلى رفع عائدات سندات الخزانة والدولار، مما وضع اليورو والجنيه الإسترليني والين واليوان تحت الضغط.

وقال براشانت نيوناها، كبير محللي أسعار الفائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي في تي.دي. للأوراق المالية، إن تركيز السوق يبدو الآن وكأنه يتحول نحو إمكانية رفع الرسوم الجمركية الأمريكية تدريجيا.

واستقر اليورو عند 1.02545 دولار، لكنه حوم قرب أدنى مستوى في أكثر من عامين عند 1.0177 دولار الذي لامسه أمس الاثنين.

وواجه اليورو صعوبات في بداية العام بعد تراجعه بأكثر من ستة بالمئة في 2024، إذ يشعر المستثمرون بالقلق بخصوص ضعف النمو الاقتصادي في المنطقة وتهديدات الرسوم الجمركية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.16 بالمئة إلى 109.59، إذ لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في 26 شهرا عند 110.17 الذي لامسه أمس الاثنين.

وجرى تداول اليوان الصيني عند 7.3306 مقابل الدولار، أعلى من إغلاق أمس الاثنين. وسجل اليوان في أحدث تعاملاته الخارجية 7.3472 مقابل الدولار.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات مقابل 1.2211 دولار في المعاملات المبكرة بعد بلوغ 1.21 دولار أمس الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023.

واستقر الين الياباني عند 157.55 مقابل الدولار، مبتعدا عن أدنى مستوى في نحو ستة أشهر الذي لامسه في الأسبوع الماضي.

وزاد الدولار الأسترالي 0.26 بالمئة إلى 0.6192 دولار بعد بلوغ أدنى مستوى منذ أبريل 2020 أمس الاثنين. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.47 بالمئة إلى 0.5609 دولار، مقتربا من أدنى مستوى في عامين الذي بلغه في الجلسة السابقة.