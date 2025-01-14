اليابان تحقق 54.5% فائضاً بالحساب الجاري في نوفمبر

حقق فائض الحساب الجاري في اليابان، نموا بنسبة 54.5 % على أساس سنوي، ليصل إلى 3.35 تريليونات ين "21.3 مليار دولار" خلال نوفمبر الماضي، وفق ما أعلنته وزارة المالية اليابانية اليوم "الثلاثاء".

وقالت الوزارة في تقرير أولي، أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إن ميزان الحساب الجاري، أحد أوسع مقاييس التجارة الدولية، ظل في المنطقة الإيجابية للشهر الثاني والعشرين على التوالي.

وسجلت تجارة السلع اليابانية فائضا بلغ 97.9 مليار ين، مقابل عجز بلغ 683.3 مليار ين في العام السابق، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 2.8% إلى 8.91 تريليون ين، بينما انخفضت الواردات بنسبة 5.7% إلى 8.81 تريليون ين.