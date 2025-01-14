5 % صعوداً متوقعاً للدولار بفضل نمو الاقتصاد الأمريكي

رفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته بشأن الدولار الأمريكي، مشيراً إلى أن قوة اقتصاد الولايات المتحدة والرفع المرتقب للرسوم الجمركية قد يبطئان وتيرة تيسير السياسة النقدية.

وكتب المحللون الاستراتيجيون لدى البنك، ومن بينهم كاماكشيا تريفيدي، في مذكرة: نتوقع ارتفاع الدولار بنحو 5 % خلال العام الجاري بسبب فرض الرسوم الجمركية الجديدة واستمرار الأداء المتفوق للاقتصاد الأمريكي. ورغم ترقية التوقعات، ما زلنا نرى أن اتجاه المخاطر يميل إلى زيادة قوة الدولار.

ويعد هذا ثاني تعديل بالزيادة يجريه «غولدمان ساكس» لتوقعاته حيال الدولار خلال شهرين، بدعم استمرار النمو القوي للاقتصاد الأمريكي والرسوم الجمركية المرتقبة التي يخطط دونالد ترامب لفرضها، والتي تهدد بتأجيج التضخم وتعطيل مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة.

كما يُتوقع أن يكسب التفاؤل تجاه العملة الخضراء زخماً أكبر بعد البيانات القوية التي أظهرها تقرير الوظائف الذي صدر الجمعة، ما دعم التوقعات بمتانة سوق العمل، وعزز آفاق العملة الأمريكية مقابل نظرائها.