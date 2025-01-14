«بيتكوين» تقلّص خسائرها بعد أدنى تراجع في شهرين

قلّصت «بيتكوين» خسائرها قليلاً، بعدما هبطت خلال تعاملات أمس لأدنى مستوياتها في نحو شهرين، مع تجنّب المستثمرين المخاطرة في ظل إعادة تقييم البنوك الكبرى مسار السياسة النقدية عقب صدور بيانات كشفت عن مرونة سوق العمل الأمريكي.

وانخفضت «بيتكوين» بنسبة 3.6 % إلى 91240.1 دولاراً بعدما هبطت في وقت سابق إلى 90199 دولاراً، وهو المستوى الأدنى منذ الثامن عشر من نوفمبر.

وتراجعت الإيثريوم 6.22 % إلى 3075.12 دولاراً، كما هبطت الريبل بنسبة 4.9 % إلى 2.3952 دولار، ودوج كوين بنسبة 4.37 % إلى 32.08 سنتاً.

وتوقع كيم كرامر لارسون، المحلل لدى «ساكسو بنك» في منشور عبر منصة «إكس»، وصول «بيتكوين» إلى 73 ألف دولار في حال استمرار تراجعها إلى ما دون مستوى 90 ألف دولار.

وأظهرت بيانات صدرت الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أكثر من التوقعات، ما دفع بنك «جولدمان ساكس» إلى تأجيل توقعاته للخفض الأول لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي هذا العام إلى يونيو، بدلاً من مارس.