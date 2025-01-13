النفط يصعد وسط توقعات بتأثير العقوبات على إمدادات روسيا للصين والهند

واصل النفط مكاسبه للجلسة الثالثة اليوم الاثنين، إذ تجاوز سعر خام برنت 80 دولارا للبرميل، مسجلا أعلى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر بدعم توقعات تأثير العقوبات الأمريكية الكبيرة على قطاع النفط الروسي والآثار المتوقعة على الصادرات إلى الصين والهند المستوردين الكبيرين للخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 80.47 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1424 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال اليوم عند 81.68 دولاراً، وهو الأعلى منذ 27 أغسطس.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا أو 1.2 بالمئة، إلى 77.51 دولاراً للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى عند 78.58 دولاراً، وهو أعلى سعر منذ 15 أغسطس.

وقفز خاما برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو ستة بالمئة منذ الثامن من يناير الجاري، ثم ارتفعا يوم الجمعة بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على منتجي النفط الروسيين جازبروم نفت وسورجوتنفتيجاز بالإضافة إلى 183 ناقلة تعمل في شحن النفط الروسي، مما يستهدف عوائد تستخدمها موسكو لتمويل حربها على أوكرانيا.

وقال متعاملون ومحللون إن صادرات النفط الروسية ستتضرر بشدة بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة مما سيدفع المشترين الرئيسيين الصين والهند للحصول على المزيد من النفط من الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين وهو ما سيزيد الأسعار وتكاليف الشحن.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم "هناك مخاوف حقيقية في السوق متعلقة بتعطل إمدادات. يبدو أن السيناريو الأسوأ للنفط الروسي سيكون هو السيناريو الواقعي... لكن من غير الواضح ما الذي سيحدث عندما يتولى (الرئيس الأمريكي المنتخب) دونالد ترامب منصبه يوم الاثنين المقبل".

وأضاف فارجا أن العقوبات تتضمن مهلة حتى 12 مارس لتصفية الأنشطة، لذلك قد لا توجد أي اضطرابات كبيرة حتى الآن.

وقال هاري تشيلينجويريان رئيس قطاع الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال "الجولة الأحدث من عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تستهدف شركات النفط الروسية وعددا كبيرا جدا من الناقلات سيكون لها عواقب وخيمة على الهند على وجه الخصوص".