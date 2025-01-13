«المشرق» يعين سلمان هادي رئيساً لمجموعة الخزينة وأسواق رأس المال

أعلن بنك المشرق، عن تعيين سلمان هادي رئيساً لمجموعة الخزينة وأسواق رأس المال، وسيقود عمليات المشرق العالمية للخزينة وأسواق رأس المال، وسيعمل على تعزيز الاستراتيجيات المالية وقيادة نمو البنك في الأسواق العالمية، كما سيتولى صياغة وتنفيذ التوجه الاستراتيجي لمجموعة الخزينة وأسواق رأس المال، وضمان توافقها مع رؤية المشرق وأهدافه الربحية.

سيشرف سلمان على الأداء المالي والتشغيلي لمجموعة الخزينة وأسواق رأس المال، وضمان التزامها بالخطط الاستراتيجية والتجارية، مع محافظتها على أعلى مستويات الامتثال للمعايير التنظيمية. كما سيركز سلمان على تحسين الكفاءة التنظيمية، وتعزيز ثقافة الأداء العالي، وضمان التطوير المهني لفريق عمل المجموعة، بما يضمن تحقيق نتائج استثنائية.

وقبل انضمامه إلى المشرق، شغل سلمان مناصب قيادية مختلفة في بعض أبرز المؤسسات المالية في المنطقة، منها منصبه الأخير كرئيس تنفيذي لإدارة السيولة والاستثمارات في بنك أبوظبي التجاري، ورئيس الأسواق العالمية والخزينة في المملكة العربية السعودية في بنك الإمارات دبي الوطني.

خيار مثالي

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: «يسرنا جداً انضمام سلمان إلى المشرق في سياق سعينا لتعزيز جهودنا في مجال الخزينة وأسواق رأس المال في دولة الإمارات وأنحاء المنطقة. وهو يتمتع بخبرة واسعة في القطاع المالي، لا سيما في تحمل المسؤولية عن محافظ بمليارات الدراهم، مما يجعل منه خيارنا المثالي لدعم المشرق بالتوازي مع سعينا لتعزيز استراتيجياتنا المالية وتقوية حضورنا في السوق في أعمال الخزينة وأسواق رأس المال».

جدير بالذكر أن التعيين يعكس التزام المشرق المستمر باستقطاب أفضل المواهب لقيادة أولوياته الاستراتيجية وتعزيز القيمة لعملائه ومساهميه.