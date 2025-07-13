ترامب يؤجج الحرب التجارية برسوم 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتباراً من أول أغسطس بعد مفاوضات لأسابيع مع الشريكين التجاريين الرئيسيين لبلاده لم تثمر عن اتفاق تجاري شامل.

وأعلن ترامب القرار الذي يؤجج الحرب التجارية عبر رسالتين منفصلتين على تروث سوشيال لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم.

ورد كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك بوصف الرسوم الجمركية بأنها غير عادلة وتسبب اضطرابات، وتعهدا بمواصلة التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تجاري أوسع نطاقا قبل الموعد النهائي في الشهر المقبل.

وانتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أمس، الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها، لكنها أكدت استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة العمل على اتفاق مع واشنطن.

وقالت فون دير لايين في بيان: «إن فرض رسوم بنسبة 30 % على صادرات الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتي الأطلسي».

وأضافت «ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق بحلول الأول من أغسطس. وفي الوقت نفسه، سنتخذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك تبني إجراءات مضادة متكافئة إذا كان ذلك ضرورياً».

وكانت كندا تلقّت رسالة مماثلة حدد فيها ترامب نسبة الرسوم على سلعها بـ35 %. ومنذ مطلع الأسبوع الماضي وجه ترامب رسائل لأكثر من 20 بلداً للإبلاغ بالرسوم الجمركية الجديدة.