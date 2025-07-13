حالات إفلاس الشركات الأمريكية بأعلى مستوياتها في 15 عاماً

تتعدد الأزمات التي تضرب الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، فمن أزمة ديون متنامية إلى حرب تجارية مع الصين، ثم توترات اقتصادية مع الحلفاء بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والآن تجد واشنطن نفسها أمام عمليات إفلاس واسعة للشركات الكبرى بمعدل هو الأعلى منذ 15 عاماً.

وأعلنت 371 شركة أمريكية كبيرة إفلاسها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، وهو أعلى رقم منذ 15 عاماً، وفق بيانات من «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس».

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «يمثل هذا الرقم ارتفاعاً من 335 شركة مسجلة العام الماضي، وأكثر من ضعف العدد المسجل خلال الفترة نفسها من عام 2022». وأضافت «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» أنه في يونيو وحده أعلنت 63 شركة إفلاسها، مواصلة وتيرة شهرية سريعة بعد 64 شركة في مايو 2025.

وتصدرت شركات الصناعات والسلع الاستهلاكية التقديرية قائمة الشركات الأكثر إفلاساً، إذ سجلت 58 و49 حالة إفلاس على التوالي، تليها شركات الرعاية الصحية بـ27 حالة، وتشهد حالات الإفلاس مستويات حرجة.

وتتعدد الأسباب التي تسببت مجتمعة في إفلاس الشركات من ارتفاع أسعار الفائدة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي للمواطن الأمريكي وتداعيات الرسوم الجمركية.

ويمثل ارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا ضغطاً ليس فقط على المستهلكين، ولكن كذلك على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض لشراء المعدات، وتجديد المخزون، ودفع الرواتب أو توسيع عملياتها، على سبيل المثال لا الحصر.