إيطاليا: رسوم ترامب تكلف 2,3 مليار يورو





قد تكلف الرسوم البالغة 30% التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات من الاتحاد الأوروبي، المستهلكين الأميركيين وصناعة الأغذية الزراعية الإيطالية ما يصل إلى 2,3 مليار يورو، بحسب تقديرات نشرتها منظمة تمثل القطاع الزراعي الإيطالي السبت.

وأعلن ترامب السبت أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع أغسطس، في تصعيد جديد في خضم مفاوضات مع الطرفين حول اتفاقات تجارية.

وأفادت جمعية كولديريتي في بيان بأن "تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأميركيين سيكون له حتما تداعيات على الشركات الإيطالية".

وأضافت أن "انخفاض الاستهلاك سيترجم حتما إلى نقص في مبيعات الشركات الإيطالية التي ستضطر إلى البحث عن أسواق جديدة"، مسلطة الضوء على "خطر المنتجات المقلدة، إذ تعد الولايات المتحدة أكبر منتج في العالم لأغذية يزعم خطأ أنها صنعت في إيطاليا".

وبحسب توقعات كولديريتي، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على أسعار بعض المنتجات الإيطالية الشهيرة مثل الجبن والنبيذ والطماطم المصنّعة والمعجنات المحشوة والمربى.

وقال رئيس الجمعية إيتوري برانديني في بيان إن "فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المنتجات الزراعية الغذائية الأوروبية - وبالتالي الإيطالية - سيكون بمثابة ضربة قاسية للاقتصاد الحقيقي، للشركات الزراعية... ولكن أيضا للمستهلكين الأميركيين الذين سيُحرمون من المنتجات الأصلية أو سيُجبرون على دفع أثمان أعلى بكثير".

وأضاف أن دخول الرسوم حيز التنفيذ سيكون بمثابة "فشل تام لسياسة (رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا) فون دير لايين".

من جهته، انتقد الاتحاد الأوروبي الذي يقود المفاوضات مع الولايات المتحدة نيابة عن دوله الأعضاء الـ27، إعلان ترامب مؤكدا في الآن نفسه أنه لا يزال يرغب في التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن.