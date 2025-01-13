العالم على أعتاب أكبر تضخم في التاريخ والنجاة في الذهب والفضة

حذر بيتر شيف، الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين والاستراتيجيين العالميين في شركة «يوروباك» العالمية، من أن العالم على وشك أن يشهد أكبر تضخم في التاريخ، محملاً الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي مسؤولية هذا الأمر، مشيراً إلى أن الذهب والفضة سيكونان أبرز المستفيدين من هذا التضخم.

وقال في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «على مدى الأشهر الثمانية الماضية، وبينما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي يخفضان أسعار الفائدة، ويطمئنان الجمهور بأن التضخم يتجه نحو 2 %، ارتفع مؤشر «سي آر بي» للسلع الأساسية بنسبة 33 % عند قياس الأسعار بالدولار، و38 % باليورو، ليغلق عند أعلى مستوى له في 14 عاماً»، معقباً: «نحن على أعتاب أكبر تضخم عالمي في التاريخ».

ودعا شيف الأشخاص إلى سرعة الاستثمار في الذهبة والفضة، موضحاً: «ترتفع أسعار الفضة والذهب مع هبوط أسعار السندات، وتدرك الأسواق أن ارتفاع التضخم مفيد للذهب، وسيئ للسندات، عندما يكون التضخم هو التهديد فإن السندات ليست ملاذاً آمناً، وسيكون الذهب والفضة آخر ملاذين آمنين قائمين، اشترِ الآن».

ورأى شيف أن التضخم في أمريكا يأتي من الإنفاق بالعجز وطباعة النقود، وسوف يزداد الأمران سوءاً، خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن النجاة حالياً في الذهب والفضة.