وول ستريت تترقب «بيانات التضخم».. والأنظار على «السندات»

توقّع تقرير رويترز للأسواق الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، أن تكون بيانات التضخم الأمريكي المقرر صدورها هذا الأسبوع اختباراً صعباً لمستثمري الأسهم، مع تصاعد القلق من ارتفاع عوائد السندات، وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسجل سوق الأسهم بداية متعثرة لعام 2025، حيث انخفض مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 1% حتى الآن.

ويأتي هذا التراجع وسط مخاوف من انتعاش التضخم، الذي يُعتبر أحد أكبر المخاطر التي تواجه الأسهم، خاصة مع تراجع الاحتياطي الفيدرالي عن توقعاته السابقة بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، نظراً لتوقعاته بارتفاع التضخم بمعدل يفوق التقديرات السابقة.

قلق الأسواق من التضخم

وتشير البيانات إلى تأجيل الأسواق لتوقعات خفض أسعار الفائدة المقبلة حتى يونيو، عقب تقرير وظائف قوي صدر يوم الجمعة الماضي، حيث سجل الاقتصاد الأمريكي إضافة 256,000 وظيفة جديدة في ديسمبر مقارنة بالتوقعات البالغة 160,000 وظيفة، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1%، مما أثار قلق المستثمرين بشأن التضخم واتجاه أسعار الفائدة.

وعقّب سام ستوفال كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة «سيرا»: «نمو الوظائف القوي يزيد من حالة عدم اليقين بشأن اتجاه التضخم وإمكانية خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال 2025».

ترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين

ويُنتظر صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر في 15 يناير، وهو من المؤشرات الأكثر أهمية لقياس التضخم.

وتوقعت استطلاعات رويترز زيادة شهرية بنسبة 0.3%؛ وإذا تجاوزت البيانات التوقعات، قد يؤدي ذلك إلى زيادة تقلبات الأسواق.

وأوضحت مارتا نورتون كبيرة استراتيجيي الاستثمار بشركة «إمباور» أنّه حال تسارع التضخم مرة أخرى، ستكون هناك مخاوف كبيرة لدى الأسواق.

ارتفاع العوائد وتأثيرها على الأسهم

أدى التقرير الأخير إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.79%، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2023، مما يشكل ضغوطاً على سوق الأسهم عبر زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين.

ويشير مات أورتون كبير استراتيجيي السوق بشركة «رايموند جيمس» إلى أنّه إذا أظهرت بيانات التضخم المقبلة زيادات إضافية، فقد تُغير هذه النتائج توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة المستقبلية.

ومع تولي ترامب منصبه في 20 يناير، يترقب المستثمرون إجراءات سريعة في مجالات مثل فرض تعريفات جمركية على الواردات من الصين وشركاء تجاريين آخرين، بجانب تشديد سياسات الهجرة.

وأثارت التكهنات حول سياسات ترامب بالفعل تقلبات في الأسواق، حيث انخفض الدولار وارتفعت الأسهم الأوروبية بعد تقرير من واشنطن بوست حول دراسة إدارته فرض تعريفات على الواردات «الحيوية»؛ في حين نفى ترامب التقرير لاحقاً.

قطاع الشركات والبنوك

وإلى جانب بيانات التضخم، تستعد الأسواق لاستقبال نتائج الربع الرابع من كبرى الشركات والبنوك، مثل «جي بي مورجان»، و«جولد مان ساكس» والتي من المتوقع أن تسجل أرباحاً تزيد بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.

وتبرز التطورات الأخيرة مدى الضغوط التي تواجه الأسواق المالية مع بداية 2025، بين مخاوف من ارتفاع التضخم، وعدم وضوح رؤية السياسات الجديدة، وزيادة عوائد السندات.

وتجعل هذه العوامل المستثمرين في حالة ترقب شديد، خاصة مع أهمية البيانات الاقتصادية المقبلة وتأثيرها على توجهات السوق والسياسات المالية.

أبرز أحداث الأسبوع:

الإثنين 13 يناير:

الموازنة العامة للخزينة الفديرالية

الثلاثاء 14 يناير:

مؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة

مؤشر أسعار المنتجين الشهري والسنوي

الأربعاء 15 يناير:

مؤشر أسعار المستهلكين

مؤشر إمباير ستيت للصناعة

الخميس 16 يناير:

معدلات الشكاوى من البطالة

مؤشر مبيعات التجزئة

مؤشر أسعار الواردات

مؤشر سوق الإسكان

الجمعة 17 يناير:

مؤشر المنازل مبدوءة البناء

تصاريح البناء

مؤشر الإنتاج الصناعي الشهري والسنوي