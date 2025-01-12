كم تقاضى الرئيس التنفيذي لشركة أبل في 2024؟

كشفت شركة أبل أن راتب الرئيس التنفيذي تيم كوك ارتفع إلى 74.6 مليون دولار في عام 2024 من 63.2 مليون دولار في عام 2023.

يحتوي هيكل الأجور الخاص بالرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا العملاقة على راتب أساسي قدره 3 ملايين دولار، و58.1 مليون دولار على شكل جوائز أسهم، وحوالي 13.5 مليون دولار كتعويض إضافي. ويعود الفضل في هذه الزيادة لارتفاع قيمة الأسهم الممنوحة لكوك، بحسب «سي إن بي سي».

وبهذا الرقم ازداد راتب كوك بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، وفق وول ستريت جورنال، إلا أن الزيادة بعيدة كل البعد عن إجمالي تعويضاته في عام 2022 والتي أصبحت ما يقرب من 100 مليون دولار بسبب الصعود الكبير في أسعار الأسهم آنذاك.

وأعلنت شركة أبل في ملف الوكيل السنوي يوم الجمعة عن زيادة في حزمة رواتب الرئيس التنفيذي تيم كوك بنسبة 18% قبل اجتماعها السنوي المقبل، بينما أعربت عن معارضتها مقترح المساهمين الذي يسعى إلى إنهاء برنامج التنوع الخاص بالشركة.

ومع ذلك فإن هذا المبلغ الذي حصل عليه في العام الماضي 2024، يضع كوك في أعلى المستويات بين المديرين التنفيذيين للشركات الأعلى في الرواتب، ومن المقرر عرض هذا القرار على اجتماع المساهمين السنوي للشركة المقرر في 25 فبراير 2025.

وخلال الاجتماع المقبل، سيصوت المساهمون على أربعة مقترحات خارجية، والتي عارضتها شركة أبل جميعاً، ومن بينها إجراء يحث الشركة على إعادة النظر في مبادراتها الخاصة بالتنوع والإنصاف والشمول (DEI)، بحجة أن مثل هذه البرامج يمكن أن تؤدي إلى التمييز بين الموظفين أو التحديات القانونية، ورفض مجلس إدارة الشركة هذا الاقتراح، ووصفته بأنه محاولة غير مبررة للحد من عملياتها التجارية.

وحصل كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في شركة أبل، بمن في ذلك رئيس التجزئة والرئيس التنفيذي للعمليات والمستشار العام والمدير المالي السابق لوكا مايستري، على رواتب أكثر من 27 مليون دولار لكل منهم في عام 2024، ما يعكس زيادات طفيفة في حزم رواتبهم.

كان عام 2024، جيداً بالنسبة لأداء الشركة في الأسواق، على الرغم من الرياح المعاكسة التي واجهتها بسبب رفعها سقف التوقعات بالنسبة لمبيعات آيفون، والتي تمثل نصف إجمالي إيرادات عملاق التكنولوجيا، لكنها لم تحقق الارتفاع المتوقع بسبب تراجع أسواق الصين ومشكلات سلاسل التوريد.

على الرغم من بعض العقبات التقنية، فإن سهم شركة أبل ارتفع بأكثر من 30% في عام 2024، ما يمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 3.6 تريليونات دولار.