أسعار النفط تتجاوز 80 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر

قفزت أسعار النفط اليوم الجمعة وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة في حالة فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.50 دولارات، أي 4.6 بالمئة، إلى 80.42 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1422 بتوقيت جرينتش متجاوزة 80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر .

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.57 دولار، أي 4.8 بالمئة، إلى 77.49 دولاراً.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الولايات المتحدة ستفرض بعضا من أقسى العقوبات على صناعة النفط الروسية حتى الآن تستهدف بها 180 ناقلة وعشرات المتعاملين وشركتين نفطيتين كبيرتين وبعض كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط الروسي.

وتم تداول الوثيقة التي يُفترض أنها صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بين متعاملين في أوروبا وآسيا. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الوثيقة.

وقبيل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري، تتزايد التوقعات بحدوث اضطرابات في الإمدادات بفعل تشديد العقوبات على روسيا وإيران، فيما تظل مخزونات النفط منخفضة.

وقد يحدث هذا قبل مراسم التنصيب، إذ من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي قبل تولي ترامب منصبه. ويمثل قطاع النفط والشحن الروسي هدفا رئيسيا للعقوبات حتى الآن.

وقال تاماس فارجا المحلل في بي.في.إم "ستكون هذه هدية الوداع من إدارة بايدن".

وأضاف أن العقوبات الحالية والمحتملة، فضلا عن توقعات السوق بسحب من مخزونات الوقود بسبب الطقس البارد، تدفع الأسعار إلى الارتفاع.