ترامب يعتزم فرض رسوم على جميع الدول المتبقية تتراوح بين 15% و20%

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم فرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 15% و20% على الشركاء التجاريين لبلاده.

وأوضح دونالد ترامب في تصريحات لقناة «إن بي سي نيوز»، أن جميع الدول المتبقية ستدفع ما يتراوح ضمن هذا النطاق، وأن إدارته ستُحدد التعريفة على كل بلد. وأضاف ترامب: «أعتقد أن الرسوم الجمركية لاقت استحساناً كبيراً، وسجلت سوق الأسهم مستوى قياسياً جديداً».

وتطبق الولايات المتحدة حالياً رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم شركائها التجاريين، وبدأ الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع إخطار مجموعة من الدول بالرسوم الجمركية التي ستطبق عليها بنهاية مهلة المفاوضات في الأول من أغسطس، وكان آخرها كندا أول من التي استهدفها بتعريفة وصلت إلى 35%.

من جانب آخر، انخفضت وتيرة تدفقات صناديق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، وسط حذر المستثمرين من تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على شركاء تجاريين رئيسيين.

وبحسب بيانات «إل إس إي جي ليبر»، "الجمعة"، بلغ صافي مشتريات المستثمرين في صناديق الأسهم الأمريكية نحو 2.1 مليار دولار فقط خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع تدفقات قوية بلغت 31.6 مليار دولار في الأسبوع السابق.

واستمرت الصناديق القطاعية في جذب الاستثمارات للأسبوع الثاني على التوالي بصافي تدفقات بلغ 1.28 مليار دولار، مدعومة بمشتريات قيمتها 1.7 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا، رغم تسجيل قطاع الرعاية الصحية صافي تخارج بقيمة 874 مليون دولار.

في المقابل، تباطأت وتيرة تدفقات صناديق السندات الأمريكية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4.34 مليارات دولار، رغم أن صناديق الديون الحكومية قصيرة ومتوسط الأجل جذبت 982 مليون دولار، وهو أعلى تدفق أسبوعي في شهر.