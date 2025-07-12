النفط يرتفع 1% مع تقييم آفاق الإمدادات

عززت أسعار النفط مكاسبها، أمس، مع تقييم المستثمرين توقعات وكالة الطاقة الدولية، التي أشارت إلى أن سوق النفط قد تكون أكثر تشدداً هذا العام. وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم سبتمبر بنسبة 1% أو 70 سنتاً إلى 69.35 دولاراً للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم أغسطس 1.05%، أو 68 سنتاً إلى 67.25 دولاراً. وقالت وكالة الطاقة إن الإمدادات في سوق النفط ربما تكون أقل مما تبدو عليه.

وذلك مع زيادة المصافي وتيرة نشاط التكرير لتلبية الطلب على السفر والكهرباء في الصيف. ورفعت الوكالة أيضاً توقعاتها لنمو المعروض هذا العام، وخفضت توقعاتها لنمو الطلب، مما يعني فائضاً في السوق.

وقال جون إيفانز محلل «بي.في.إم»: «رغم التوقعات بحدوث وفرة في النفط نهاية 2025، فإن الموجة الحالية من العوامل المحركة تفتقر إلى أي شيء قد يعيد الأسعار إلى مستوياتها المتدنية».