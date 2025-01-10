قطاع الطيران المدني الصيني يسجل نموا قويا خلال 2024

سجل قطاع الطيران المدني الصيني نمواً قوياً خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي حجم النقل 148.52 مليار طن - كيلومتر بزيادة 25% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع عدد المسافرين إلى 730 مليون شخص بنمو 17.9%، وبلغ حجم الشحن الجوي والبريدي 8.98 مليون طن - كيلومتر بزيادة 22.1%.

وأفادت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، بنمو ملحوظ في الرحلات الدولية إلى 6400 رحلة أسبوعياً، ما يمثل 84% من مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، كما ارتفع حجم الشحن الجوي الدولي بنسبة 29.3%، فيما أضاف القطاع 19 وجهة جديدة ضمن دول مبادرة "الحزام والطريق".

وفي مجال تصنيع الطائرات المحلية، تجاوزت طائرة “C909” نصف مليون ساعة طيران آمنة، فيما نقلت طائرة “C919” أكثر من مليون مسافر.

وتستهدف إدارة الطيران المدني الصينية في 2025، تحقيق حجم نقل إجمالي يبلغ 161 مليار طن، ونقل 780 مليون مسافر، و9.5 مليون طن- كيلومتر من الشحن الجوي ، مع رفع نسبة استعادة الرحلات الدولية إلى أكثر من 90% من مستويات ما قبل الجائحة.