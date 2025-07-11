ترامب يرفع الرسوم الجمركية على كندا إلى 35%

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدّدا سهامه إلى كندا، فارضا عليها زيادات جمركية بنسبة 35 % هي من الأعلى التي أعلنها منذ مطلع الأسبوع، ومتّهما أوتاوا بالردّ على تدابيره التجارية.

وفي رسالة إلكترونية موجّهة إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني نشرت على "تروث سوشل" كتب ترامب "بدلا من التعاون مع الولايات المتحدة، ردّت كندا برسومها الجمركية الخاصة. واعتبارا من مطلع أغسطس، سنفرض على كندا رسوما جمركية نسبتها 35 % تطال المنتجات الكندية المصدّرة إلى الولايات المتحدة". وحذّر ترامب من إمكان "تعديل هذه الرسوم، صعودا أو هبوطا، بحسب علاقتنا مع بلدكم".

وكشف كارني "الخميس" على "إكس" أنه "خلال المفاوضات التجارية الجارية مع الولايات المتحدة، (دافعت) الحكومة الكندية بلا كلل عن عمّالنا وشركاتنا. وسوف نستمرّ على هذا المنوال فيما نعمل استعدادا للمهلة القصوى المراجعة بتاريخ الأوّل من أغسطس".

واعتبر ترامب أمام الصحافيين "الجمعة" أن أوتاوا تلقت هذه الزيادة "في شكل جيد"، وأضاف "هذا ما نحتاج اليه ولكننا سنرى ما سيحصل".

وكما هي الحال مع كلّ رسالة أرسلت إلى أكثر من عشرين بلدا منذ "الإثنين"، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن هذه الرسوم الجديدة ستضاف إلى تلك المفروضة على مجالات نشاطات خاصة، مثل الفولاذ والألمينيوم والسيارات.

لكن مصدرا مطلعا أكد أن هذه الزيادة لن تشمل السلع التي تدخل الولايات المتحدة في إطار اتفاق التبادل الحر بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، رغم عدم اتخاذ اي قرار نهائي حتى الآن.

وفي وقت سابق، كشف دونالد ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع "ان بي سي" أنه يعتزم توجيه رسالة من هذا النوع إلى الاتحاد الأوروبي أيضا "اليوم أو غدا".

وصرّح "أناقش مع الاتحاد الأوروبي الذي يمثّل كما تعلمون بلدانا عدة، فضلا عن (المناقشات الجارية) مع كندا. ومن المفترض إرسالها (أيّ الرسالة) في الساعات المقبلة".

وأكّد أن البلدان التي لم تتلقَّ بلاغات منه ستفرض عليها زيادات جمركية تراوح نسبتها القصوى بين 15 و20 %، من دون التحديد إن كانت هذه الزيادات ستضاف إلى الرسوم الجمركية الأساسية بحدود 10 % التي تطال أغلبية الواردات إلى الولايات المتحدة منذ أبريل.