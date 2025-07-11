بتكوين تقفز لمستوى قياسي جديد





صعدت بتكوين اليوم الجمعة لأعلى مستوى على الإطلاق بدفعة من الطلب من مؤسسات استثمارية ومن السياسات الداعمة للعملات المشفرة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب منصة Coin Metrics، ارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم إلى ذروة بلغت 118,438.80 دولار في التعاملات الآسيوية لتصل مكاسبها منذ بداية العام إلى أكثر من 26 بالمئة. وسجلت في أحدث تداولات 118048 دولارا.

وقال جوشوا تشو الرئيس المشارك لشركة (ويب 3 أسوسيشن) في هونج كونج "الذروة الجديدة التي وصلت إليها بتكوين مدفوعة بتراكم لا هوادة فيه للطلب المؤسسي، يقبل لاعبون كبار على المتاح ويستوعبون السيولة في التداول".

ووقع ترامب في مارس أمرا تنفيذيا لتأسيس احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة. وعين عددا من الشخصيات الداعمة للعملات المشفرة في مناصب مهمة، مثل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز.

أما إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، فقد قفزت أيضا بما يقارب الخمسة بالمئة إلى 2956.82 دولار بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 2998.42 دولار.