بريتش تيليكوم تعتزم شراء 3500 سيارة كهربائية

أعلنت شركة الاتصالات البريطانية بريتش تيليكوم جروب (بي.تي جروب) اعتزامها شراء آلاف السيارات الكهربائية الجديدة.

وقالت الشركة إن الطلبية التي تشمل 3500 سيارة جديدة، هي أكبر طلبية سيارات كهربائية تجارية في بريطانيا، والتي ستدعم جهودها في تحديث شبكات اتصالات الهاتف المحمول ونقل البيانات فائق السرعة.

وأضافت بي.تي جروب إن هذه الخطوة ستعني امتلاك أكبر أسطول مركبات تجارية كهربائية في بريطانيا يضم حوالي 8000 مركبة عند اكتمال تنفيذ الطلبية في 2026.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إلى أن الطلبية الجديدة جزء طلبية أكبر لسيارات التوصيل تضم 6000 سيارة أكثر من نصفها سيكون مركبات فان كهربائية.

وقال سيمون لوته المدير المالي لمجموعة بي.تي.جروب "من خلال دمج المزيد من المركبات الكهربائية في عملياتنا، فإننا نتخذ خطوة مهمة أخرى نحو تقليل بصمتنا الكربونية ودعم انتقال بريطانيا إلى مستقبل أكثر اخضرارًا".

وأضاف لوته "مع توسيع نطاق شبكة الألياف الضوئية لدينا من 16 مليون منزل وشركة اليوم إلى 25 مليون بحلول نهاية عام 2026، فإن امتلاك المركبات الكهربائية الأكثر كفاءة واستدامة سيعطي مهندسينا الأفضلية في توصيل العملاء بسرعة بشبكات الجيل التالي .. سيساعدنا أسطولنا الحديث على أن نكون أكثر كفاءة مع تقديم خدمة أفضل لعملائنا."

وتعتزم الشركة تقديم طلبية السيارات الكهربائية الجديدة إلى 4 شركات هي فورد وستيلانتس وتويوتا ورينو.