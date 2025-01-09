انخفاض الأجور الحقيقية باليابان خلال نوفمبر

انخفضت الأجور الحقيقية في اليابان بنسبة 0.3% خلال نوفمبر 2024 مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل انخفاضا للشهر الرابع على التوالي، وفق ما أظهرته بيانات حكومية اليوم “الخميس”.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أن الأجور الأسمية، أو متوسط إجمالي الأرباح النقدية الشهرية لكل عامل بما في ذلك الأجر الأساسي وأجر العمل الإضافي، ارتفعت بنسبة 3.0% إلى 305832 ين “1900 دولار”، لترتفع للشهر الخامس والثلاثين على التوالي، وفقا لوزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان.

وارتفعت أسعار المستهلك، المستخدمة لحساب بيانات الأجور، بنسبة 3.4% في نوفمبر الماضي، متسارعة من زيادة بنسبة 2.6% في الشهر السابق.

وعزت الوزارة ارتفاع الأسعار إلى انخفاض الدعم الحكومي لفواتير الخدمات العامة وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل مستمر.

وأظهرت البيانات أنه باستثناء المكافآت والمدفوعات غير المجدولة، ارتفع متوسط الأجور بنسبة 2.7 % إلى 265082 ينا، وهو أكبر ارتفاع خلال 32 عاما.