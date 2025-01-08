9.3 مليارات دولار فائض الحساب الجاري في كوريا خلال نوفمبر

أظهرت بيانات بنك كوريا المركزي، اليوم "الأربعاء"، أن جمهورية كوريا سجلت فائضاً في الحساب الجاري للشهر السابع على التوالي في نوفمبر 2024 مدفوعاً بالأداء القوي لأشباه الموصلات.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، أن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 9.3 مليارات دولار أمريكي خلال نوفمبر، منخفضا من فائض قدره 9.78 مليارات دولار في الشهر الذي سبقه، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.

وسجلت كوريا فائضا في الحساب الجاري منذ مايو، كما تضاعف الفائض المتراكم لأول 11 شهرا من عام 2024 ثلاث مرات تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 ليصل إلى 83.54 مليار دولاراً.

وسجل حساب السلع فائضا بقيمة 9.3 مليارات دولار خلال نوفمبر الماضي، مسجلا فائضا لمدة 20 شهرا متتاليا، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 1.2% على أساس سنوي في نوفمبر، لتصل قيمتها إلى 57.1 مليار دولار مع ارتفاع صادرات أشباه الموصلات بنسبة 29.8%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 4.4% إلى 47.35 مليار دولار في الشهر.

وتوقع البنك المركزي أن تسجل جمهورية كوريا فائضا في الحساب الجاري بقيمة 90 مليار دولار خلال عام 2024 و80 مليار دولار خلال عام 2025.