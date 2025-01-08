بتكوين تفقد أكثر من 5% وتتراجع إلى 96322.43 دولاراً

تراجعت عملة بتكوين المشفرة بأكثر من خمسة بالمئة إلى 96322.43 دولاراً بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.

وبلغت بيتكوين ذروتها بأكثر من 108,000 دولارات (104,000 يورو) في 17 ديسمبر بعد خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ومع نهاية 2024، تراجعت بيتكوين بحوالي 16%، وأغلقت العام عند أكثر من 91,000 دولار (86,700 يورو).

رغم ذلك، يعتقد العديد من المحللين أن أكبر عملة رقمية في العالم ستواصل انتعاشها في عام 2025.

وشهدت أسواق الخيارات اهتمامًا متزايدًا بالمراهنة على سعر أعلى من 100,000 دولار، مع خيار 120,000 دولار (115,600 يورو) كالأكثر شيوعًا على منصة ديربيت .