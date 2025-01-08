ارتفاع العجز التجاري في الولايات المتحدة خلال نوفمبر

اتسع العجز التجاري في الولايات المتحدة خلال نوفمبر، في ظل قلق الأعمال التجارية من تهديدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية.

وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية ارتفاع العجز التجاري بنسبة 6.2% إلى 78.2 مليار دولار في نوفمبر من العجز المعدل لشهر أكتوبر والبالغ 73.6 مليار دولار، بينما كان متوقعاً ارتفاعه إلى 78 مليار دولار.

وارتفعت الواردات بنسبة 3.4% إلى 351.6 مليار دولار، مع زيادة واردات السلع إلى 280.9 مليار دولار. كما زادت الصادرات 2.7% إلى 273.4 مليار دولار، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق، مع ارتفاع صادرات السلع 3.6% عند 177.6 مليار دولار.