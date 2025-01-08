الأسهم الأمريكية تترقب خطط ترامب.. و«إنفيديا» يحلّق

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، أمس، قبيل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية، في وقت يبحث المستثمرون عن أي مؤشرات على السياسات التي ستنتهجها الإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 103.2 نقاط أو 0.24 بالمئة إلى 42809.71 نقاط. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 17.9 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 5993.26 نقطة، كما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 73.1 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 19938.077 نقطة.

وارتفعت أسهم إنفيديا، التي أغلقت عند مستوى قياسي يوم الاثنين، بنسبة 1.5% بعد أن كشفت الشركة عن رقائق جديدة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة التي تستخدم نفس بنية بلاكويل. وانخفضت تسلا بنسبة 1% في فترة ما قبل السوق بعد أن خفض بنك أوف أمريكا تصنيف صانع المركبات الكهربائية نظراً لتقييمه المرتفع والمخاطر المرتبطة باستراتيجيته.

وفقاً لكاميرون داوسون، كبيرة مسؤولي الاستثمار في شركة NewEdge Wealth، يجب على المستثمرين توقع المزيد من التقلبات في السوق مع تقدم العام.

وقالت لشبكة «سي إن بي سي»: «هذه هي حالتنا الأساسية، هذه الفكرة التي تقول إنك ستدخل عام 2025 بمستوى أعلى من التوقعات مما يمهد الطريق لبعض تحركات الأسعار المتقلبة عندما تفكر في التقييمات التي نبدأ بها العام، وأين يوجد الموقف وأين توجد معظم التوقعات».

الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية، بعد مكاسب قوية في الجلسة الماضية، وذلك بسبب خسائر أسهم شركات الرعاية الصحية والشركات المالية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة خلال التداولات بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، الاثنين، في أعقاب تقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد تفرض رسوماً جمركية أقل من المتوقع. ونفى ترامب ما جاء في التقرير في وقت لاحق مما زاد من حالة الضبابية.

وكان قطاع الرعاية الصحية من بين أكبر الخاسرين في بداية التعاملات، إذ انخفض 0.8 بالمئة مع تراجع سهم نوفو نورديسك 2.1 بالمئة وسهم أسترازينيكا 1.5 بالمئة. وانخفض المؤشر الفرعي لقطاع التأمين 1.2 بالمئة والمؤشر الفرعي لقطاع البنوك بنحو واحد بالمئة.

وأظهرت البيانات زيادة أسعار المستهلكين في فرنسا بأقل من المتوقع في ديسمبر.

وتقدم سهم نيكست 2.7 بالمئة بعد أن رفعت شركة بيع الملابس البريطانية توقعات أرباحها السنوية للمرة الرابعة في ستة أشهر.

الأسهم اليابانية

وصعد المؤشر نيكاي الياباني بنحو اثنين بالمئة بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية.

وتقدم المؤشر نيكاي 1.97 بالمئة ليغلق عند 40083.3 نقطة.

وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 بالمئة ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكاي. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 بالمئة.

وقال كينتارو هاياشي كبير الباحثين الاستراتيجيين في دايوا للأوراق المالية «يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، والتي يفضلها المستثمرون الأجانب».

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 بالمئة إلى 2786.57 نقطة. ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق رينيساس إلكترونيكس سبعة بالمئة وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق ديسكو 7.5 بالمئة.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو. إف. جيه المالية 3.28 بالمئة وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 بالمئة.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 بالمئة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب، إن الشركة لن تتخلى أبداً عن التوسع في الولايات المتحدة.

ورفعت شركتا يو. إس ستيل ونيبون ستيل دعوى قضائية على الإدارة الأمريكية الاثنين قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «صورية» لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 بالمئة منها وانخفض 46 بالمئة، فيما لم يطرأ تغيير يذكر على أربعة بالمئة.