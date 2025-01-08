ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية 3.2 % في ديسمبر

ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة 3.2% على أساس سنوي خلال الأربعة أسابيع المنتهية في الثامن والعشرين من ديسمبر، بدعم من تخفيضات الأسعار في موسم العطلات، وفقاً لبيانات اتحاد التجزئة البريطاني الصادرة الثلاثاء.

وكشفت البيانات ارتفاع مبيعات المواد الغذائية في المملكة المتحدة بنسبة 1.7% في ديسمبر، كما صعدت مبيعات المواد غير الغذائية بنسبة 4.4% على أساس سنوي.

بالنسبة لعام 2024 ككل، شهدت مبيعات التجزئة الإجمالية نمواً بنسبة 0.7% فقط، مع زيادة مبيعات المواد الغذائية 3.3%، ما عوض الانخفاض في مبيعات المواد غير الغذائية بنسبة 1.5%. وقالت «هيلين ديكينسون» الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني: فشلت الثلاثة أشهر الأخيرة في إعطاء دفعة قوية لمبيعات التجزئة في عام 2024 ككل، بسبب ضعف ثقة المستهلك والظروف الاقتصادية الصعبة.

بالنظر إلى عام 2025، يتوقع الاتحاد نمواً متوسطاً في المبيعات بنسبة 1.2%، وهو أقل من التضخم المتوقع في أسعار المتاجر بنسبة 1.8%.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار البريطانية أنها ستفتح تحقيقين هذا الشهر مع شركات التكنولوجيا الكبرى، بموجب سلطاتها الجديدة والتي تهدف إلى تحفيز الابتكار والنمو، مع مخاوف من أن تكون «آبل» و«جوجل» أولى ضحايا الهيئة.

وقالت الهيئة في بيان، إنها ستبدأ في تصنيف الشركات الكبرى التي تتمتع بوضع يسمح لها بالسيطرة على نشاط رقمي معين قبل أن يتم التحقيق معها، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».

وتوقعت فتح تحقيقات في مجالين من النشاط الرقمي هذا الشهر، والتي ستقدم تفاصيل عنها في وقت لاحق، وبعد ستة أشهر، ستطلق تحقيقاً في نطاق ثالث، مع الانتهاء من كل تحقيق في مدة زمنية قانونية تبلغ تسعة أشهر.

ذلك بعدما أشارت في نوفمبر الماضي إلى أن «آبل» تعيق عملية الابتكار في متصفحات الجوالات الذكية، مضيفة إنها قد تحقق مع صانعة أجهزة «آيفون» و«جوجل» بعد دخول سلطاتها الجديدة حيز التنفيذ هذا الشهر.