ماسك يعلن دمج «جروك» للذكاء الاصطناعي في سيارات تسلا

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن أداة الذكاء الاصطناعي «جروك» ستكون متاحة في سيارات «تسلا» خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال ماسك، في منشور على حسابه بمنصة «إكس»: «جروك» قادم إلى سيارات «تسلا» قريباً جداً، الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وفي منشور منفصل، قال ماسك، إن نموذج «جروك 4» حقق نتائج قياسية في اختبارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حيث تصدّر ترتيب عدة اختبارات أكاديمية معقدة.

وأشاد ماسك في المنشور بالإصدار الجديد، مشيراً إلى أن «جروك 4» بات لا يخطئ تقريباً في إجابة أسئلة الرياضيات والفيزياء، باستثناء الحالات المصممة عمداً للتضليل، مشيراً إلى أنه قادر على اكتشاف الأخطاء أو الغموض في الأسئلة، وتصحيحها.