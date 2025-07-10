كم سيبلغ الطلب على النفط عام 2050؟

أُطلق اليوم تقرير "توقعات النفط العالمية 2025" الصادر عن أوبك خلال ندوة أوبك الدولية التاسعة. يُقدم هذا التقرير السنوي الرائد، الذي نُشر لأول مرة عام 2007، وهو الآن في نسخته التاسعة عشرة، رؤى قيّمة حول آفاق قطاعي النفط والطاقة العالميين على المديين المتوسط ​​والطويل.

يُشير تقرير هذا العام إلى أن العالم سيحتاج إلى المزيد من الطاقة في العقود القادمة، مع توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23% حتى عام 2050.

ومن المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على النفط نموًا قويًا مستمرًا، ليصل إلى قرابة 123 مليون برميل يوميًا بحلول عام 205، مقابل 113 مليون برميل بحلول 2030. بينما قدرت الاستثمارات المتوقعة المطلوبة في قطاع الطاقة حتى 2050 أكثر من 18 تريليون دولار.



ويأخذ التحليل والنتائج الرئيسية في الاعتبار التطورات الأخيرة في قطاعي الطاقة والاقتصاد، لا سيما التحولات الكبيرة في سياسات الطاقة في ظل سعي صانعي القرار إلى مواجهة تحديات أمن الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليفها، والحاجة إلى خفض الانبعاثات.

كما يُشدد على ضرورة توظيف جميع أنواع الطاقة لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية، وأهمية ضمان الاستثمارات اللازمة، المرتبطة بتهيئة البيئة التمكينية المناسبة، وأهمية توفير خدمات الطاقة الحديثة لمليارات البشر الذين لا يزالون محرومين منها.

صرح الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، بأن العالم يحتاج إلى المزيد من الطاقة في العقود القادمة، و"لكي تتوفر هذه الطاقة بشكل آمن ومستقر وواقعي، سيظل العالم بحاجة إلى جميع أنواع الطاقة".

وأكد الغيص أيضًا أن العالم سيظل بحاجة إلى جميع أنواع الطاقة. "إنه أيضًا مستقبل يتطلب منا تبني جميع التقنيات، ودفع عجلة الابتكار والكفاءة، وضمان مراعاة جميع الشعوب، لا سيما وأن العالم النامي غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو الذي سيقود نمو الطاقة في المستقبل".