60.8 ملياراً إيرادات «تي إس إم سي» التايوانية في 6 أشهر بزيادة 40%

أعلنت شركة تي إس إم سي التايوانية العملاقة في مجال الرقائق الإلكترونية، الخميس، عن زيادة بنسبة 40 % في إيراداتها، خلال الأشهر الستة الأولى من العام مدفوعة بالطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات أكبر شركة في العالم لتصنيع الرقائق، والتي أصبحت عصب الاقتصاد العالمي، إذ تدخل في صناعة كل شيء من الهواتف الذكية إلى الصواريخ.

وأعلنت شركة تي إس إم سي، التي تضم شبكة زبائنها شركتي التكنولوجيا العملاقتين «إنفيديا وأبل»، في بيان أن إيراداتها للنصف الأول من العام ارتفعت بنسبة 40 %، لتصل إلى 1.77 تريليون دولار تايواني (60.8 مليار دولار) مقارنة بالعام السابق.

وصرح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي سي سي وي، في مؤتمر صحافي مؤخراً أن تي إس إم سي تتوقع تحقيق أرباح قياسية هذا العام، إذ سيظل الطلب على الذكاء الاصطناعي «قوياً جداً».

وسجلت مبيعات الشركة ارتفاعاً حاداً في الأشهر الأخيرة بعدما دفعت الرسوم الجمركية، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات إلى تخزين سلعها، خوفاً من فرض رسوم أعلى.

وأكد وي للمساهمين في يونيو أن أعمال شركة تي إس إم سي «قد تتأثر» إذا أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار، وانخفاض الطلب على الرقائق، لكنه أضاف «ستظل أعمالنا جيدة جداً».

وأعلنت حكومة تايوان أنها لم تتلقَ بعد خطاباً من الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، التي ستفرض عليها، إذ يُجري وفد من طرفها حالياً مفاوضات في واشنطن، وسعت تايبيه إلى تجنب الرسوم التي هدد ترامب بفرضها من خلال التعهد بزيادة الاستثمار في الولايات المتحدة، وزيادة مشتريات الطاقة الأميركية وزيادة الإنفاق الدفاعي.

أعلنت الشركة أن إيراداتها للربع الثاني بلغت 933.8 مليار دولار تايواني (يعادل 31.9 مليار دولار أمريكي)، متجاوزة توقعات السوق، وذلك في ظل القفزة الكبيرة في الطلب على منتجاتها نتيجة الاهتمام المتزايد بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

بلغت الإيرادات للفترة من أبريل إلى يونيو 933.8 مليار دولار تايواني، مرتفعة بنسبة 38.6% مقارنة بـ673.51 مليار دولار تايواني في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لحسابات وكالة «رويترز».