بسبب تراجع الاقتصاد .. انخفاض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في ألمانيا 3%

قالت مؤسسة أجورا البحثية المعنية بالمناخ في تقرير اليوم الثلاثاء إن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في ألمانيا انخفضت ثلاثة بالمئة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

وعزت الانخفاض إلى ضعف الاقتصاد والطقس المعتدل والسياسات المناخية الناجحة.

وبحسب التقرير، انخفضت الانبعاثات في أكبر اقتصادات أوروبا إلى 656 مليون طن متر من مكافئ ثاني أكسيد الكربون العام الماضي، وهو انخفاض بنسبة 48 بالمئة عن عام 1990 وأقل من الحد الأقصى السنوي بأكثر من خمسة بالمئة.

وتسعى ألمانيا إلى خفض إجمالي الانبعاثات 65 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة مع عام 1990. وانبعاثات البلاد في 2024 أقل بنحو 36 مليون طن من الحد الأقصى السنوي المنصوص عليه في قانون حماية المناخ.

وأشار التقرير إلى أن التباطؤ الاقتصادي في ألمانيا أدى إلى خفض الانبعاثات الصناعية، حتى مع عدم قيام قطاعي النقل والبناء على وجه الخصوص بالكثير لتنفيذ سياسات حماية المناخ.

ومع ذلك، قال سايمون مولر مدير أجورا إن أحدث تدابير لحماية المناخ في قطاع الكهرباء، مثل زيادة استخدام الطاقة المتجددة، لها تأثير أكبر من أي وقت مضى. وأضاف أن الإنتاج القياسي لطاقة الرياح والطاقة الشمسية غطى حوالي 55 بالمئة من الاستهلاك في 2024.

وتقول أجورا إن الحصة المتزايدة لمصادر الطاقة المتجددة في استهلاك الكهرباء "تظهر أن سياسة المناخ تنجح عندما تُنفذ بشكل متسق".