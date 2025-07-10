أول تعليق من الصين بعد فرض ترامب ضريبة على النحاس

قالت الصين الخميس إن الرسوم الجمركية "التعسفية" مثل الضريبة البالغة 50 في المئة على النحاس التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب متحججا بالأمن القومي، "لا تخدم مصالح أحد".

وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ "لطالما عارضنا الإفراط في توسيع نطاق مفهوم الأمن القومي. ولطالما آمنا أيضا... بأن فرض الرسوم الجمركية بشكل تعسفي لا يخدم مصالح أحد".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة ستفرض اعتبارا من الأول من أغسطس رسوما جمركية بنسبة 50% على وارداتها من النحاس، المعدن الأساسي في قطاع الطاقة الخضراء وغيره من التقنيات.

وفي منشور على منصته "تروث سوشل" قال ترامب "أُعلنُ عن رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس، اعتبارا من الأول من أغسطس 2025، بعد أن تلقّيتُ تقييما أمنيا وطنيا متينا"، في إشارة على الأرجح إلى تحقيق أجرته وزارة التجارة في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف أنّ "النحاس هو ثاني أكثر المواد استخداما من قبل وزارة الدفاع!"، مشيرا إلى أنّ الولايات المتحدة بحاجة لهذه المادة لتصنيع أشباه الموصلات، والطائرات، والسفن، والذخائر، ومراكز البيانات، وأنظمة الدفاع الصاروخي، وغيرها.

وتحت شعار تصحيح الميزان التجاري للولايات المتّحدة، فرض ترامب في أبريل رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% كحدّ أدنى على كل واردات بلاده.

وشملت تلك الرسوم معظم واردات الولايات المتحدة بما في ذلك تلك التي لا يمكن إنتاجها محليا، لكنّها استثنت سلعا أخرى في مقدّمها الذهب، والنحاس، والنفط، والأدوية.