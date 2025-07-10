"أوبن إيه آي" تقترب من إطلاق متصفح ينافس "غوغل"

اقتربت "أوبن إيه آي" من إطلاق متصفح للإنترنت مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتحدى هيمنة "غوغل كروم" على سوق محركات البحث، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن مطورة "شات جي بي تي" قد تطرح متصفحها في غضون أسابيع، وتتطلع من خلاله لتغيير تجربة تصفح الإنترنت.

وأشارت "رويترز" إلى أن هذا المتصفح الجديد سيمنح "أوبن إيه آي" الوصول لبيانات المستخدمين، والتي كانت الركيزة الأساسية لنجاح شركة "غوغل" برمته.

إذ يبلغ عدد مستخدمي "شات جي بي تي" النشطين 400 مليون شخص أسبوعياً في المتوسط، وإذا تبنى نفس العدد المتصفح الجديد، فسوف تواجه "غوغل" ضغوطاً بسبب تقلص إيرادات الإعلانات.